أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إنشاء 5 ملاعب قانونية جديدة وحمامات للسباحة بمراكز الشباب بدمياط

Google+ Print
إنشاء 5 ملاعب قانونية جديدة وحمامات للسباحة بمراكز الشباب بدمياط إنشاء 5 ملاعب قانونية جديدة وحمامات للسباحة بمراكز الشباب بدمياط
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان صحفى عن قيام وزارة الشباب والرياضة بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خمسة ملاعب قانونية جديدة بمراكز شباب كفر المياسرة، ميت الخولى، دمياط الجديدة، الركابية وجمصة.

كما قامت الهيئة باستلام ملاعب مراكز شباب الناصرية، شرباص، كفر العرب، الأربعين، ميت أبو غالب، أبو عياد وكفر البطيخ للبدء فى تنجيلها، كما أخبر المحافظ الشباب بإنشاء حمام السباحة بنادى دمياط بالحربى برأس البر وحمام للسباحة بمركز شباب استاد دمياط الجديدة، وذلك ضمن خطة المحافظة على توفير الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرص أمام الشباب لممارسة هواياتهم على أحدث ملاعب رياضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365