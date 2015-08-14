إنشاء 5 ملاعب قانونية جديدة وحمامات للسباحة بمراكز الشباب بدمياط

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، فى بيان صحفى عن قيام وزارة الشباب والرياضة بتكليف الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء خمسة ملاعب قانونية جديدة بمراكز شباب كفر المياسرة، ميت الخولى، دمياط الجديدة، الركابية وجمصة.

كما قامت الهيئة باستلام ملاعب مراكز شباب الناصرية، شرباص، كفر العرب، الأربعين، ميت أبو غالب، أبو عياد وكفر البطيخ للبدء فى تنجيلها، كما أخبر المحافظ الشباب بإنشاء حمام السباحة بنادى دمياط بالحربى برأس البر وحمام للسباحة بمركز شباب استاد دمياط الجديدة، وذلك ضمن خطة المحافظة على توفير الأنشطة الرياضية وإتاحة الفرص أمام الشباب لممارسة هواياتهم على أحدث ملاعب رياضية.