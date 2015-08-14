نصائح لمرضى حساسية الصدر فى الموجة الحارة

الدكتور مصطفى السعيد أخصائى أمراض الصدر حذر من إهمال مرضى حساسية الصدر للعلاج أثناء الموجات الحارة غير المسبوقة التى نمر بها، لأن صدورهم أكثر حساسية لتقلبات الطقس عن نظرائهم الأصحاء.
>ولذا نصح الدكتور مصطفى بضرورة اتباع مرضى الصدر والحساسية مجموعة من النصائح خلال هذا الطقس شديد الحرارة والقاس، للحماية من الإصابة بنوبات إثارة للصدر قد تؤدى لأعراض مرضية كثيرة:
- تجنب الإفراط فى خلع الملابس، فالاعتدال فى ارتداء الملابس يحفظ صدرك بعيدًا عن التهييج
>- اهتم بارتداء ملابس فضفاضة وقطنية، وابتعد عن كل ما يمكنه أن يثير صدرك
>- عليك تهوية الغرفة جيدًا فى الصباح الباكر، عدا فى الأوقات المحملة بالأتربة، حتى تتمكن من التخلص من حشرات الفراش الخطيرة والمهيجة للصدر
>- ابتعد عن تناول المشروبات شديدة البرودة أو مثلجة
>- ابتعد عن منابع الإصابة والعدوى بالأنفلونزا
>- اهتم بالتركيز على شرب المشروبات الغنية بالفيتامينات للمناعة
>- ابتعد عن رش العطور والمعطرات فى الأجواء الساخنة
>- ابتعد عن المكوث على الدوام وبشكل موجه ومباشر أمام المكيفات والمراوح وتيارات الهواء مختلفة درجات الحرارة.