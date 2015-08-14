أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

Google+ Print
إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا
أصيب شخصان إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية بإحدى قرى مركز مغاغة، بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير مباحث المديرية يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية شارونة بمغاغة.

بانتقال العقيد عصام الخضرى رئيس فرع البحث الجنائى شمال المنيا تبين أن أحداث الواقعة بدأت بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة تدخل على أثرها أحد من أهالى القرية للصلح بينهما الأمر الذى أثار حفيظتهما وتحولت إلى اشتباكات بالأسلحة أسفرت عن إصابة شخصين.

تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الاشتباكات وضبط الأطراف المشتركة فى الأحداث وجارى تحرير المحضر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365