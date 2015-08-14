إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

أصيب شخصان إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية بإحدى قرى مركز مغاغة، بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير مباحث المديرية يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية شارونة بمغاغة.

بانتقال العقيد عصام الخضرى رئيس فرع البحث الجنائى شمال المنيا تبين أن أحداث الواقعة بدأت بمشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات المصاهرة تدخل على أثرها أحد من أهالى القرية للصلح بينهما الأمر الذى أثار حفيظتهما وتحولت إلى اشتباكات بالأسلحة أسفرت عن إصابة شخصين.

تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الاشتباكات وضبط الأطراف المشتركة فى الأحداث وجارى تحرير المحضر.