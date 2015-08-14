«عدوي» يقيل وكيل صحة الأقصر‎ بسبب إهانته لأطباء مستشفى إسنا

أصدر وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، قرارًا بإقالة وكيل مديرية الصحة بمحافظة الأقصر الدكتور أحمد شفيق، من منصبه اعتبارًا من اليوم الجمعة. علي خلفية أزمة أطباء مستشفى إسنا المركزي.

وقال نقيب أطباء الأقصر الدكتور أحمد حمزة، إنه بعد أن تقدم أطباء مستشفى اسنا المركزي بمذكره لنقيب أطباء الأقصر، وبعد اﻻجتماع الطارئ لمجلس النقابة، واصدار بيان النقابة والبدء في إتخاذ موقف.

يذكر أن أطباء مستشفى إسنا المركزي، قد تقدموا بمذكرة للنقابتين الفرعية والعامة للأطباء اتهموا فيها وكيل الصحة المُقال، بتجاوزه وإهانته اللفظية لهم خلال زيارة قام بها للمستشفى الثلاثاء الماضي.