أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تفكيك عبوة هيكلية بميدان النوفوتيل بكورنيش الأقصر دون إصابات

Google+ Print
تفكيك عبوة هيكلية بميدان النوفوتيل بكورنيش الأقصر دون إصابات تفكيك عبوة هيكلية بميدان النوفوتيل بكورنيش الأقصر دون إصابات

نجح رجال المفرقعات بمديرية أمن الأقصر، في تفكيك عبوة هيكلية كانت مزروعة في ميدان النوفوتيل بوسط مدينة الأقصر دون وقوع إصابات.

وكان اللواء عصام الحملي قد تلقى في الساعة 12 من مساء اليوم ,بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على عبوة ويشتبه أنها مفخخة , وعلي الفور انتقل هو ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى، وتمكنوا من تفكيك العبوة دون حدوث إصابات, وتم تمشيط المنطقة المحيطة للتأكد من عدم وجود عبوات آخرى وتم تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة بالواقعة.

وأكد مدير أمن الأقصر، ,استقرار الأوضاع الأمنية في الأقصر، عقب التعامل مع العبوة الناسفة ، وأن دوريات أمنية تجوب شوارع المدينة لتأمين المواطنين ,ولضبط الخارجين عن القانون، مؤكدا أن الوضع بالمحافظة, مستقر تمامًا ويقوم خبراء المفرقعات حاليا بتمشيط المنطقة نافيا العثور على أي قنابل أخرى في محيط المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا