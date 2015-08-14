تفكيك عبوة هيكلية بميدان النوفوتيل بكورنيش الأقصر دون إصابات

نجح رجال المفرقعات بمديرية أمن الأقصر، في تفكيك عبوة هيكلية كانت مزروعة في ميدان النوفوتيل بوسط مدينة الأقصر دون وقوع إصابات.

وكان اللواء عصام الحملي قد تلقى في الساعة 12 من مساء اليوم ,بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على عبوة ويشتبه أنها مفخخة , وعلي الفور انتقل هو ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى، وتمكنوا من تفكيك العبوة دون حدوث إصابات, وتم تمشيط المنطقة المحيطة للتأكد من عدم وجود عبوات آخرى وتم تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة بالواقعة.

وأكد مدير أمن الأقصر، ,استقرار الأوضاع الأمنية في الأقصر، عقب التعامل مع العبوة الناسفة ، وأن دوريات أمنية تجوب شوارع المدينة لتأمين المواطنين ,ولضبط الخارجين عن القانون، مؤكدا أن الوضع بالمحافظة, مستقر تمامًا ويقوم خبراء المفرقعات حاليا بتمشيط المنطقة نافيا العثور على أي قنابل أخرى في محيط المنطقة.