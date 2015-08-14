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مسئول ليبي ينفي ما تم تداوله عن انتشار مرض الطاعون بمدينة بنغازي

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مسئول ليبي ينفي ما تم تداوله عن انتشار مرض الطاعون بمدينة بنغازي مسئول ليبي ينفي ما تم تداوله عن انتشار مرض الطاعون بمدينة بنغازي

نفى المنسق الإعلامي لمجلس المرافق الصحية ببنغازي هاني العريبي، ما تم تداوله من أخبار عن انتشار مرض الطاعون في مدينة بنغازي .

وقال العريبي، في تصريح صحفي اليوم، إن رئيس مجلس المرافق الصحية ببنغازي علي البرق، أفاد بأنه لاتوجد حالة واحدة مصابة بمرض الطاعون ولا صحة لوجود هذا المرض بمدينة بنغازي.

وأشار المنسق الإعلامي لمجلس المرافق الصحية إلى أن المرافق الصحية بمدينة بنغازي لم تسجل دخول أية حالة مشتبه بها بالمرض أو أي مرض معدي، لافتا إلى أن بنغازي خالية من هذه الأوبئة.

وكانت أخبار قد انتشرت على بعض المواقع ومواقع التواصل الاجتماعي تفيد بانتشار مرض الطاعون في المدينة ودخول حالات إلى إحدى المستشفيات .

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أونا

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