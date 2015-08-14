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مصرع 7 أشخاص وإصابة 42 شخص في إنقلاب أتوبيس بسوهاج‎

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مصرع 7 أشخاص وإصابة 42 شخص في إنقلاب أتوبيس بسوهاج‎ مصرع 7 أشخاص وإصابة 42 شخص في إنقلاب أتوبيس بسوهاج‎

انقلاب اتوبيس

لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 42 آخرين، في نقلاب أتوبيس ركاب بطريق “سوهاج ـ البحر الأحمر”.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير امن سوهاج اخطار من غرقة عمليات النجدة بانقلاب اوتوبيس ركاب بطريق سوهاج البحر الاحمر عند الكيلو 65 اتجاه اسيوط مما اسفر الحادث عن مصرع 7 مواطنين بينهم طفل و 42 مصابا باصابات مختلفة.

وتم الدفع بـ 15 سيارة اسعاف لنقل المصابين الي المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج والمتوفين لإجراء اللازم وتشير التحريات الأولية إلى اصطدام الاتوبيس بعربة نقل فرت هاربة عند الكيلو 65 بطريق سوهاج البحر الاحمر الصحراوي.

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