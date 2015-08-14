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مصر للطيران تصرف تذاكر«الحج» الثلاثاء المقبل

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مصر للطيران تصرف تذاكر«الحج» الثلاثاء المقبل مصر للطيران تصرف تذاكر«الحج» الثلاثاء المقبل

الكعبة المشرفة

صرح رئيس شركة « للطيران» الطيار هشام النحاس، أنه من المقرر أن تبدأ الشركة في إصدار تذاكر الحج لهذا العام إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، على أن  يُخصص مكتب مبيعات “شبرا” لإصدار تذاكر حجاج شركات ووكلاء السياحة والهيئات الحكومية والأفراد وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 8.30 مساء.

واضاف، سيجري إصدار تذاكر السفر لحجاج القرعة من خلال مقر الشئون الإدارية بمبنى أكاديمية الشرطة سابقًا بالعباسية، كما سيجري إصدار تذاكر السفر لحجاج الجمعيات الدينية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة، لافتًا أن الشركة مستعدة لإستقبال موسم الحج لهذا العام و إعداد خطة برحلات الذهاب والعودة.

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