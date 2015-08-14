بالصور.. محافظ الوادى الجديد يُكرّم أوائل الشهادات بإدارتى الخارجة وباريس

كرم اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الخميس، أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوى (العامة والفنى) والثانوية الأزهرية، بمركزى الخارجة وباريس وبعض المعلمين ومديرى الإدارات، فى احتقالية كبيرة أقيمت بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة.

حضر الاحتفالية صلاح محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وحمام سيف الدين رئيس مجلس الأمناء، ومديرو إدارتى الخارجة وباريس التعليمية، وعدد كبير من أولياء الأمور والمعلمين، وحصل الطلاب المتفوقون على شهادات تقديرية من مديرية التربية والتعليم ومجلس الأمناء بالمحافظة، وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم، متمنيا لجميع طلاب المحافظة المزيد من التفوق.



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