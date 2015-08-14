أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتماد 32.7 مليون جنيه لإنشاء 22 ملعب رياضى وحمامى سباحة بالوادى الجديد

Google+ Print
اعتماد 32.7 مليون جنيه لإنشاء 22 ملعب رياضى وحمامى سباحة بالوادى الجديد اعتماد 32.7 مليون جنيه لإنشاء 22 ملعب رياضى وحمامى سباحة بالوادى الجديد
قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وافق على اعتماد 32 مليون و700 ألف جنيه لإنشاء 19 ملعب نجيل صناعى صغيرا، وثلاثة ملاعب نجيل صناعى كبيرة بالإضافة إلى حمامى سباحة تدريبيين حيث يتم إنشاء 19 ملعبا صغيرا بتكلفة للملعب الواحد 800 ألف جنيه بإجمالى 15.2 مليون جنيه.

وأضاف دياب أن الاعتمادات تضمنت أيضا إنشاء 3 ملاعب كبيرة بتكلفة للملعب الواحد 2.5 مليون جنيه بإجمالى 7.5 ملايين جنيه وحمامى تدريب سباحة بتكلفة 5 ملايين جنيه للحمام الواحد بإجمالى 10 ملايين جنيه، مؤكدا على أنه يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لحمام السباحة بمدينة الخارجة بالصالة المغطاة، حيث أنه من المنتظر افتتاحه فى أكتوبر المقبل بتكلفة تتجاوز الـ6 ملايين جنيه وبسعة 450 متر مكعب مياه على مساحة 12.5 × 25 مترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365