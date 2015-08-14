اعتماد 32.7 مليون جنيه لإنشاء 22 ملعب رياضى وحمامى سباحة بالوادى الجديد

قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى أن خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وافق على اعتماد 32 مليون و700 ألف جنيه لإنشاء 19 ملعب نجيل صناعى صغيرا، وثلاثة ملاعب نجيل صناعى كبيرة بالإضافة إلى حمامى سباحة تدريبيين حيث يتم إنشاء 19 ملعبا صغيرا بتكلفة للملعب الواحد 800 ألف جنيه بإجمالى 15.2 مليون جنيه.

وأضاف دياب أن الاعتمادات تضمنت أيضا إنشاء 3 ملاعب كبيرة بتكلفة للملعب الواحد 2.5 مليون جنيه بإجمالى 7.5 ملايين جنيه وحمامى تدريب سباحة بتكلفة 5 ملايين جنيه للحمام الواحد بإجمالى 10 ملايين جنيه، مؤكدا على أنه يجرى الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية لحمام السباحة بمدينة الخارجة بالصالة المغطاة، حيث أنه من المنتظر افتتاحه فى أكتوبر المقبل بتكلفة تتجاوز الـ6 ملايين جنيه وبسعة 450 متر مكعب مياه على مساحة 12.5 × 25 مترا.