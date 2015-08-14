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بالصور.. رفع 82 حالة إشغالات بحى العقاد بمدينة أسوان

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شنت الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، خلال الـ24 ساعة الماضية، حملة موسعة استهدفت رفع المخالفات وإزالة الإشغالات، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وذلك بناحية حى العقاد والسويقه بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ وإزالة 25 تندة بمعرفة المشاركين فى الحملة، وإزالة 35 تندة وبروز ومظلة بمعرفة أصحاب المحلات ومحضرى إشغال طريق، و20 حالة رفع إشغالات، وكان من نتائج الحملة أيضا توجيه 8 إنذارات متعلقة بمخالفة بعض المنشآت لقوانين العمل، وتم تحرير 5 محاضر حجز إدارى، وتحرير 5 جنح تموين متنوعة، ومحضرين لمحلات تجارية لمخالفتها شروط التراخيص، كما أسفرت الحملة عن تحصيل 400 جنيه متأخرات ورسوم بلدية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الحملة -اليوم السابع -8 -2015
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جانب من الحملة

إزالة مظله -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة مظله

إزالة تندات في الحملة بأسوان -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة تندات في الحملة بأسوان

إزالة الإشغالات بناحية حي العقاد والسويقة -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة الإشغالات بناحية حي العقاد والسويقة

مسئولي الوحدة المحلية خلال الحملة -اليوم السابع -8 -2015
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مسئولي الوحدة المحلية خلال الحملة


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