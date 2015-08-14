اتحاد الكرة: الجونة أهان كأس مصر.. لكن لا نستطيع معاقبته

يرى ثروث سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن ما حدث في مباراة الأهلي والجونة بدور الـ16 لكأس مصر هو إهانة بكل المقاييس للبطولة الأقدم في تاريخ مصر.

ودك الأهلي شباك الجونة بـ13 هدفا دون مقابل بعدما لعب الأخير بفريق 16 سنة عقب رحيل معظم لاعبي الفريق الأول إثر هبوطه للدرجة الثانية الموسم المنصرم.

وقال سويلم في تصريحات تلفزيونية لقناة (LTC):"هناك إساءة حدثت من فريق الجونة لكأس مصر، لكننا لا نستطيع معاقبته أو اتخاذ موقف ضده، لأن اللائحة لا يوجد بها ما يمنع ما حدث ".

وأضاف "لا يوجد أية مشاكل قانونية في خوض أي فريق لمباريات كأس مصر بلاعبين من فريق الناشئين، فالكأس مختلف تماماً عن الدوري، وبإمكان أي لاعب مقيد بفريق الناشئين المشاركة في مبارياته ".

وأردف " ما حدث هو إهانة واستهانة بكأس مصر، المسابقة الوحيدة التي يسلم كأسها مندوباً عن رئيس الجمهورية ".

وأتم " نعلم أن الجونة قام بهذا الأمر بسبب موقفه السابق من اتحاد الكرة بسبب هبوطه وعدم هبوط فريق الداخلية، لكن لا يمكننا معاقبته ".

وطلب الجونة من اتحاد الكرة هبوط الداخلية بدلا منه لإشراكه لاعبا مقيدا في فريق الإنتاج الحربي إلا أن مسؤولي الجبلاية قرروا اعتماد هبوط النادي واستمرار الداخلية بالممتاز.