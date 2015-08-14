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تقرير.. حجازي يودع فيورنتنيا خلال أيام

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تقرير.. حجازي يودع فيورنتنيا خلال أيام تقرير.. حجازي يودع فيورنتنيا خلال أيام

أفادت صحيفة (توتوسبروت) الإيطالية بأن اللاعب المصري أحمد حجازي سيسافر خلال الأيام المقبلة للانضمام لفريق إيبار الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين فريق اللاعب الدولي المصري الحالي فيورنتينا الإيطالي وبين نادي إيبار قد تم بالفعل وأن اللاعب في طريقه لليجا.

ويرغب نجم الإسماعيلي السابق في الرحيل عن الفيولا في ظل عدم إشتراكه بصفة أساسية في المباريات.

وتسعى عدة أندية إيطالية وإسبانية للتعاقد مع حجازي، إلا أنه يرفض أيضا العودة للدرجة الثانية بإيطاليا كما حدث الموسم الماضي عندما لعب معارا لبيروجيا.

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