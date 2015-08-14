الدكتور محمد أنور سليمان يكتب: متلازمة القولون العصبى الأعراض والعلاج

متلازمة القولون العصبى هو أحد الأمراض المنتشرة حول العالم وتقدر نسب الإصابة به على مستوى العالم بحوالى 10%، كما ترتفع أعداد النساء المصابات بمتلازمة القولون العصبى مقارنة بالرجال بحوالى الضعف.

وتعد الإصابة بآلام البطن واضطراب عملية الإخراج (مع غياب الأسباب العضوية لذلك) من أهم العلامات التى تدل على الإصابة بمتلازمة القولون العصبى.

وتختلف أعراض الاضطراب المعوى الناتج عن الإصابة بمتلازمة القولون العصبى من شخص إلى آخر، وغالبًا ما تنحصر فى الأعراض التالية وهم:

- مرضى يعانون من نوبات الإسهال.

>- مرضى يعانون من نوبات الإمساك.

>- مرضى يعانون من ألم البطن.

أما عن طرق علاج القولون فغالبًا ما يتم الاعتماد على الوسائل الدوائية فى بداية الأعراض، ولكن هناك بعض الحالات الخاصة التى تحتاج للفحص بالمنظار الهضمى وهم من لا يستجيبون للعلاج الدوائى أو هؤلاء أصحاب التاريخ المرضى والوراثى للإصابة بالزوائد اللحمية أو الأورام فى القولون.

ورغم انتشار الوسائل العلاجية للقضاء على متلازمة القولون العصبى، يظل حجر الأساس فى القضاء على هذا المرض هو تغيير نمط الحياة والحرص على انتقاء أنواع معينة من الطعام خاصة الأنواع الغنية بالألياف والسوائل.