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لو وزنك فوق 100 كيلو.. نظام غذائى يخلصك من 2 كيلو فى الأسبوع

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لو وزنك فوق 100 كيلو.. نظام غذائى يخلصك من 2 كيلو فى الأسبوع لو وزنك فوق 100 كيلو.. نظام غذائى يخلصك من 2 كيلو فى الأسبوع
يعانى الكثيرون من مشكلة الزيادة فى الوزن، وهذا ما يتسبب فى العديد من المشاكل، ويتبع الكثيرون أنظمة غذائية للتخلص من الوزن، والتخلص معه من المشكلات الصحية التى تسببها السمنة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور أحمد عادل، أخصائى السمنة والنحافة بمستشفيات القوات المسلحة، إلى أن السمنة تعد من أخطر الأمراض التى تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية، كالإصابة بأمراض القلب، والسكر، وارتفاع نسبة الكولسترول.

ويقدم أخصائى السمنة والنحافة، نظامًا غذائيًا لمن يزيد أوزانهم على 100 كيلو، يمكن من خلاله التخلص من حوالى 2 كيلو فى الأسبوع، والنظام هو:
>1- وجبة الإفطار: رغيف من الخبز البلدى + قطعة من الجبن القريش أو 2 بيضة مسلوقة.
>2- وجبة الغداء: ربع دجاجة مشوية أو عدد 2 سمكة مشوية أو قطعة من اللحم الأحمر المسلوق أو المشوى + 5 معالق من الأرز أو المكرونة + طبق كبير من السلطة الخضراء.
>3- وجبة العشاء: نصف رغيف من الخبز البلدى + قطعة صغير من الجبن القريش.
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مصر 365