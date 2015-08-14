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ضاحى خلفان يهاجم حزب الله ويؤكد: الكويت فضحت أمره

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ضاحى خلفان يهاجم حزب الله ويؤكد: الكويت فضحت أمره ضاحى خلفان يهاجم حزب الله ويؤكد: الكويت فضحت أمره
هاجم ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، حزب الله اللبنانى بعد إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة له فى الكويت أمس الخميس، قائلاً: "حزب الله كان يخزن الشر للكويت ففضح الله أمره"، مؤكداً أنه يحمل نفس الحقد والنوايا الإجرامية لكل دول الخليج.

وأضاف خلفان عبر تغريدة له على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، حسن نصر الله يعلم أو لا يعلم بهذه الخليلة ففى الحالتين لم يعد صالحا لأمانة الحزب.

وتساءل خلفان، هل ولاية الفقيه تتطلب منك يا نصر الله أن تدفن القنابل والأسلحة والذخيرة كى تغتال الاستقرار فى مجلس التعاون؟


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