سفير ليبيا بالإمارات:الجسور الجوية بين الإمارات وليبيا ممتدة منذ 4 سنوات

طرابلس /أ ش أ/



>قال سفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عارف النايض إن الجسور الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين ليبيا ممتدة منذ أربع سنوات خاصة فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والتى تصل تباعاً إلى مطار طبرق الدولى .

>وأضاف النايض فى تصريح لموقع "أخبار ليبيا 24" اليوم ، إن جلب الأدوية والمستلزمات الطبية تم بجهود شباب السفارة والقنصلية الليبية فى الإمارات بعد التنسيق مع السلطات الإماراتية ، وأن هذا ليس الجسر الأول بل أنه ممتد منذ أربع سنوات مضت حيث وصل منها إلى سبها وتمنهنت سابقا كذلك الزنتان والبيضاء ومستشفيات بنغازى ” .

>وأوضح النايض أنه وصلت إلى ليبيا بعض من سيارات الإسعاف كما ساهمنا فى نقل الجرحى بعد تفجير القبة فبراير الماضى .

>ونوه النايض إلى أن التنسيق مازال مستمرا لهذه الجسور بعد التنسيق مع الأخوة فى الإمارات على مدى الأسبوعيين الماضيين علماً بأن التوسيع يتم عن طريق الوزارات المعنية بعد أن نعلم مجلس النواب ورئاسة الوزراء بهذه الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية وهم مسئولون عن التوزيع الداخلى .

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