أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سفير ليبيا بالإمارات:الجسور الجوية بين الإمارات وليبيا ممتدة منذ 4 سنوات

Google+ Print
سفير ليبيا بالإمارات:الجسور الجوية بين الإمارات وليبيا ممتدة منذ 4 سنوات سفير ليبيا بالإمارات:الجسور الجوية بين الإمارات وليبيا ممتدة منذ 4 سنوات

طرابلس /أ ش أ/


>قال سفير ليبيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عارف النايض إن الجسور الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين ليبيا ممتدة منذ أربع سنوات خاصة فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والتى تصل تباعاً إلى مطار طبرق الدولى .
>وأضاف النايض فى تصريح لموقع "أخبار ليبيا 24" اليوم ، إن جلب الأدوية والمستلزمات الطبية تم بجهود شباب السفارة والقنصلية الليبية فى الإمارات بعد التنسيق مع السلطات الإماراتية ، وأن هذا ليس الجسر الأول بل أنه ممتد منذ أربع سنوات مضت حيث وصل منها إلى سبها وتمنهنت سابقا كذلك الزنتان والبيضاء ومستشفيات بنغازى ” .
>وأوضح النايض أنه وصلت إلى ليبيا بعض من سيارات الإسعاف كما ساهمنا فى نقل الجرحى بعد تفجير القبة فبراير الماضى .
>ونوه النايض إلى أن التنسيق مازال مستمرا لهذه الجسور بعد التنسيق مع الأخوة فى الإمارات على مدى الأسبوعيين الماضيين علماً بأن التوسيع يتم عن طريق الوزارات المعنية بعد أن نعلم مجلس النواب ورئاسة الوزراء بهذه الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية وهم مسئولون عن التوزيع الداخلى .
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365