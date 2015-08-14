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#أسرار_نيمار (5) – فئة عمرية جديدة أنشأت خصيصا من أجله

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#أسرار_نيمار (5) – فئة عمرية جديدة أنشأت خصيصا من أجله #أسرار_نيمار (5) – فئة عمرية جديدة أنشأت خصيصا من أجله

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، هو لاعب كرة قدم ذو مهارة استثنائية فريدة من نوعها.

أهدافه تمتع الناظرين، مراوغاته تبهر المتابعين، سرعته وقدرته غير العادية على سحق المنافسين تذهل من هم لكرة القدم عاشقين.

في هذه السلسلة سنكشف عن بعض الأسرار التي لا يعلمها الكثيرون عن حياة هذا النجم البرازيلي الذي قدم موسما استثنائيا مع فريق السحرة، نادي برشلونة الإسباني.

وفي الحلقة الأخيرة، نستعرض ماذا فعل نادي سانتوس حتى يحافظ على هذه الجوهرة الصغيرة.

أراد الفريق قدوم نيمار وهو بعمر 11 سنة. مازال صغيرا، ولا توجد فئة عمرية في النادي لهذا السن.

لكن، هل ستفوت هذه الموهبة؟

فقرر ليما، نجم البرازيل في الستينيات ومدرب الشباب في الفريق عام 2003، إنشاء فئة عمرية جديدة من أجل نيمار. فئة تحت 13 سنة.

ومن هنا انضم الساحر الصغير لنادي سانتوس، وما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح اللاعب الأول بالفريق الكبير.

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