الأمن العام يضبط 6 تشكيلات عصابية و78 قطعة سلاح و196 قضية مخدرات فى يوم

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 78 قطعة سلاح نارى من بينهم طبنجتان من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و201 قطعة سلاح أبيض، وضبط 196 قضية مخدرات، و6 تشكيلات عصابية، و10 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و112 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 16421حكما قضائيا متنوعا وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 441 دراجة بخارية مخالفة.