الأمن العام يضبط 6 تشكيلات عصابية و78 قطعة سلاح و196 قضية مخدرات فى يوم

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته الأمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 78 قطعة سلاح نارى من بينهم طبنجتان من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و201 قطعة سلاح أبيض، وضبط 196 قضية مخدرات، و6 تشكيلات عصابية، و10 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و112 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 16421حكما قضائيا متنوعا وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 441 دراجة بخارية مخالفة.