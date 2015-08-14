القبول بالمدارس الثانوية المتخصصة بالسكة الحديد والطرق من خلال التنسيق

قال أيمن الشريعى المتحدث الرسمى لوزارة النقل أن القبول بالمدارس الثانوية الفنية المتخصصة بالسكة الحديد والطرق والتى ستبدأ الدراسة فيها عام 2006/2017، سيكون من خلال التنسيق، ووفقا للحد الأدنى من الدرجات الذى سيتم تحديده للقبول بها.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة النقل لـ"اليوم السابع" أن هذه المدارس تستهدف تخريج كوادر مؤهلة للعمل بالسكة الحديد والطرق والكبارى، مشيرا إلى أن الوزارة اتفق مع وزارة التعليم الفنى على إنشاء 3 مدارس ثانوية فنية فى معهد وردان التابع لهيئة السكة الحديد.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة النقل أنه سيتم الاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من أجل تعيين أوائل هذه المدارس بحد أقصى 45 طالبا فى السكة الحديد والطرق والكبارى، لافتا إلى أن طاقة الفصل الواحد بهذه المدارس التى ستكون الأولى فى الشرق الأوسط لن تزيد على 25 طالبا.

موضوعات متعلقة:

>النقل تعلن إنشاء أول 3 مدارس ثانوية فنية متخصصة فى السكة الحديد والطرق