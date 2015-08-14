لمريض السكر.. الطقس الحار قد يصيبك بالعمى فاحرص على تناول 3 لترات ماء يوميًا

أكد الدكتور ياسر عبد الرءوف، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، أن مرض السكر يعتبر من الأمراض التى تؤثر على كل أجهزة الجسم ولعل من أخطر الآثار لمرض السكر على أجهزة الجسم هى تلك البصمة التى يتركها على الجهاز الدورى والكليتين.

وقال إن مرض السكر من الأمراض التى تؤدى إلى حدوث خلل شديد بالأوعية الدموية والقلب وكذلك اعتلال الكليتين ومن المعروف أن الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وخلل الدورة الدموية الطرفية أكثر حدوثًا فى مرضى السكر عن غيرهم حيث إن مرض السكر يؤدى إلى زيادة نسبة تصلب الشرايين وكذلك يزيد من قابلية الجسم للتجلط وذلك بأساليب عديدة كما أنه يؤثر على الدورة الدموية الدقيقة بالكليتين ما يؤدى إلى تدهور وظيفة الكليتين وصولاً إلى الفشل الكلوى إلا أنه يمكن التقليل من أثر السكر على الجهاز الدورى والكليتين بأساليب بسيطة بخلاف ضبط السكر وضبط ضغط الدم ونسبة الكولسترول.

وأشار إلى أنه من أهم هذه الأساليب هو الوقاية من فقدان السوائل فى الجسم والذى تزداد خطورته مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك مع زيادة العرق حيث فقدان السوائل من الجسم يؤدى إلى مشاكل كثيرة لعل من أهمها نقص سيولة الدم وزيادة قدرة الدم على التجلط ما قد يساعد على حدوث الجلطات والسكتات الدماغية وكذلك الأزمات القلبية وحدوث الجلطات فى الدورة الدموية الطرفية بحيث يؤدى إلى زيادة الآثار الخطيرة للسكر على هذه الأجزاء من الجسم كما أن فقدان السوائل نتيجة زيادة العرق فى درجات الحرارة المرتفعة يؤدى إلى نقص التروية الدموية فى الكليتين ما يزيد من فرصة حدوث الفشل الكلوى عند المرضى الذين يعانون من الاعتلال الكلوى السكرى.

وأوضح أن بعض الأبحاث التى نشرت فى المنطقة العربية التى تعانى من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة مثل المملكة العربية السعودية أثبتت أن ارتفاع درجات الحرارة التى يتعرض لها مرضى السكر قد يؤدى إلى حدوث جلطات فى أوردة شبكية العينين ما يعرضهم إلى فقدان البصر وعليه فإننا ننصح مرضى السكر بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وننصحهم بالتواجد فى الأماكن جيدة التهوية والبقاء فى أماكن فى الظل وننصحهم بتناول كميات كافية من الماء فى مثل هذا الجو الحار بألا يقل على تناول 3 لترات ماء فى اليوم وأيضًا ننصحهم بتجنب الصيام فى مثل هذا الجو الحار وبذلك يكونون أقل عرضة للآثار الضارة لارتفاع درجات الحرارة.