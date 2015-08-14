انفجار ماسورة مياه وغرق 3 منازل فى قرية بنى هارون ببنى سويف

انفجرت ماسورة مياه شرب عمومية بالقرب من مزلقان السكة الحديد القديم بالشارع الرئيسى بقرية بنى هارون، التابعة لمركز بنى سويف، مما أدى إلى غرق 3 منازل.

ووصل ارتفاع المياه داخل المنازل التى متر ونصف المتر، حيث اضطر اأاهالى إلى مغادرة منازلهم، وإبلاغ شرطة النجدة .

وقام مسئولو الوحدة المحلية، بغلق المحبس العمومى للقرية قبل وصول سيارة الكسح، والتى تقوم حاليًا بشفط المياه من المنازل.

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