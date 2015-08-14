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بدء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة بالسويس.. السبت القادم

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بدء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة بالسويس.. السبت القادم بدء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة بالسويس.. السبت القادم
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بدء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسى 2014 / 2015 السبت القادم وتنتهى للنظام الحديث فى الأربعاء 26 أغسطس وللنظام القديم فى الخميس 27 أغسطس.

وقال رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية أنه قد تم تخصيص لجنتين بمحافظة السويس لعقد امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بهما ومقرهما مدرستى شادية سلامة الثانوية بنات والسويس الثانوية بنون مناشداً كل طالب متقدم لامتحانات الدور الثانى سرعة متابعة مدرسته الثانوية لمعرفة اسم ومقر اللجنة المقيد عليها.

وفى إطار استعدادات مديرية التربية والتعليم لإجراء امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة وبموجب البروتوكول المشترك بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن السويس تم الدفع بتعزيزات أمنية مشددة فى محيط اللجنتين ومركز توزيع الأسئلة لتأمين وسلامة أعمال الامتحانات.

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مصر 365