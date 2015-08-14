أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

طلاب بالإسكندرية يبتكرون جهازا يحتفظ بالطاقة لتشغيل الأجهزة والمحركات

Google+ Print
طلاب بالإسكندرية يبتكرون جهازا يحتفظ بالطاقة لتشغيل الأجهزة والمحركات طلاب بالإسكندرية يبتكرون جهازا يحتفظ بالطاقة لتشغيل الأجهزة والمحركات
ابتكر طلاب بالإسكندرية جهاز SCS وهو اختصار لكلمة SELF CHARGING SYSTEM ووظيفته شحن وتشغيل المحركات، من خلال طاقة مجانية نظيفة يعمل دون الحاجة لمصادر شحن خارجية ويشغل الأجهزة الكهربائية والمركبات والسفن مجانا والطائرات ويمكن استخدامه فى المعدات العسكرية وتشغيل الدبابات والمدرعات.

وقال عاطف محمود، طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الصحوة بالإسكندرية، إن الفريق يتكون من ثلاثة طلاب، وإن فكرة الجهاز جاءت له بسبب زيادة استهلاك الوقود والطاقة والتى أدى إلى انقطاع التيار الكهربى وتوفيراً للطاقة المستهلكة.

وأضاف أن بداية اهتماماته بالمحركات والسيارات جاءت فكرة ابتكار الجهاز تشغيل السيارات بطاقة مجانية مدى الحياة من خلال استبدال المحرك والدائرة الكهربائية بنظام SCS مع استمرار عمل السيارة بهذه الطاقة المجانية النظيفة مدى الحياة وغير قابلة للنفاذ.

وأكد الطالب محمود عاطف أن الجهاز يمكن تطبيقه على سفن الفضاء والطائرات التى تستهلك كميات وقود كبيرة ومكلفة كما انها تستخدم فى المجال العسكرى وتطوير الطائرات والسفن وجعلها تعمل بطاقة مجانية وأكثر كفاءة وسرعة من الوقود العادى.

وأشار أن تكلفة تنفيذ نموذج مصغر من الجهاز التى تبلغ 300 ألف جنيه أعاقتهم فى استخراج براءة اختراع للجهاز الذى أكد المتخصصين أنه ناجح وفكرته سليمة 100% ولكن يحتاج تكاليف لتطبيقه، وذلك لأن جميع مكوناته لا توجد فى وجميع خاماتها يتم استيرادها من الخارج، لأنه لا يوجد إمكانيات متاحة فى مصر لتنفيذ الجهاز، مطالباً بإيجاد دعم مالى من المصرية أو رجال أعمال للسماح بتسجيل المشروع والحصول على براءة اختراع يسمح بتنفيذه بأعلى كفاءة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية