طلاب بالإسكندرية يبتكرون جهازا يحتفظ بالطاقة لتشغيل الأجهزة والمحركات

ابتكر طلاب بالإسكندرية جهاز SCS وهو اختصار لكلمة SELF CHARGING SYSTEM ووظيفته شحن وتشغيل المحركات، من خلال طاقة مجانية نظيفة يعمل دون الحاجة لمصادر شحن خارجية ويشغل الأجهزة الكهربائية والمركبات والسفن مجانا والطائرات ويمكن استخدامه فى المعدات العسكرية وتشغيل الدبابات والمدرعات.

وقال عاطف محمود، طالب بالصف الثالث الثانوى بمدرسة الصحوة بالإسكندرية، إن الفريق يتكون من ثلاثة طلاب، وإن فكرة الجهاز جاءت له بسبب زيادة استهلاك الوقود والطاقة والتى أدى إلى انقطاع التيار الكهربى وتوفيراً للطاقة المستهلكة.

وأضاف أن بداية اهتماماته بالمحركات والسيارات جاءت فكرة ابتكار الجهاز تشغيل السيارات بطاقة مجانية مدى الحياة من خلال استبدال المحرك والدائرة الكهربائية بنظام SCS مع استمرار عمل السيارة بهذه الطاقة المجانية النظيفة مدى الحياة وغير قابلة للنفاذ.

وأكد الطالب محمود عاطف أن الجهاز يمكن تطبيقه على سفن الفضاء والطائرات التى تستهلك كميات وقود كبيرة ومكلفة كما انها تستخدم فى المجال العسكرى وتطوير الطائرات والسفن وجعلها تعمل بطاقة مجانية وأكثر كفاءة وسرعة من الوقود العادى.

وأشار أن تكلفة تنفيذ نموذج مصغر من الجهاز التى تبلغ 300 ألف جنيه أعاقتهم فى استخراج براءة اختراع للجهاز الذى أكد المتخصصين أنه ناجح وفكرته سليمة 100% ولكن يحتاج تكاليف لتطبيقه، وذلك لأن جميع مكوناته لا توجد فى مصر وجميع خاماتها يتم استيرادها من الخارج، لأنه لا يوجد إمكانيات متاحة فى مصر لتنفيذ الجهاز، مطالباً بإيجاد دعم مالى من الحكومة المصرية أو رجال أعمال للسماح بتسجيل المشروع والحصول على براءة اختراع يسمح بتنفيذه بأعلى كفاءة.