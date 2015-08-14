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9 آلاف طالب بالشرقية يؤدون غدا امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

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9 آلاف طالب بالشرقية يؤدون غدا امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 9 آلاف طالب بالشرقية يؤدون غدا امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة
أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، استعدادها لبدء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة غدا السبت، وقال الدكتور محمد رزق المستشار الإعلامى للمديرية، إنه تم تخصيص 22 لجنة عامة يؤدى فيها 9573 طالب وطالبة بالنظام الحديث و133 نظام قديم.

وأضاف أنه تم عقد اجتماعا مع قيادات الأمنية بالمحافظة، لبحث وضع كل التدبير اللازمة لتأمين اللجان وإحباط أى محاولات للشغب أو البلطجة.

وأشار أنه تم عقد اجتماع آخر مع مديرى المدارس وبحضور مسئولين من الجهاز التنفيذى، للتأكد من توفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات دون أى مشكلات، فتم مراجعة الصيانة وتوفير زائرة صحية تحسبا لأى ظرف.

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