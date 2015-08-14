أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بدء التحويلات بين كليات جامعة بنى سويف.. الأحد المقبل

Google+ Print
بدء التحويلات بين كليات جامعة بنى سويف.. الأحد المقبل بدء التحويلات بين كليات جامعة بنى سويف.. الأحد المقبل
أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء مكتب التحويلات المركزى بالجامعة فى استقبال التحويلات بين كليات الجامعة يوم الأحد المقبل، وذلك لطلاب السنوات السابقة والفرق الأعلى وفقًا لقواعد القبول الجغرافى والإقليمى أما تحويلات الطلاب المستجدين (الحاصلون على الثانوية العامة الحديثة)، فتتم على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى بيان إعلامى، أنه يمكن للطالب تسجيل رغبته للتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة بعد إعلان مكتب التنسيق إتاحة الفرصة للتحويلات لتقليل الاغتراب وتتمثل الشروط فى أن يكون الغرض الأساسى من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق تقليل اغتراب الطالب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365