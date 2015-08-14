بدء التحويلات بين كليات جامعة بنى سويف.. الأحد المقبل

أعلن الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء مكتب التحويلات المركزى بالجامعة فى استقبال التحويلات بين كليات الجامعة يوم الأحد المقبل، وذلك لطلاب السنوات السابقة والفرق الأعلى وفقًا لقواعد القبول الجغرافى والإقليمى أما تحويلات الطلاب المستجدين (الحاصلون على الثانوية العامة الحديثة)، فتتم على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى بيان إعلامى، أنه يمكن للطالب تسجيل رغبته للتحويل لكلية مناظرة أو غير مناظرة بعد إعلان مكتب التنسيق إتاحة الفرصة للتحويلات لتقليل الاغتراب وتتمثل الشروط فى أن يكون الغرض الأساسى من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق تقليل اغتراب الطالب.