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ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويج الحشيش والأقراص المخدرة فى القاهرة

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ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويج الحشيش والأقراص المخدرة فى القاهرة ضبط 3 تجار مخدرات قبل ترويج الحشيش والأقراص المخدرة فى القاهرة
شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة حملة أمنية استهدفت ضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية والبيضاء، وإحباط محاولاتهم لترويج المواد المخدرة بين أوساط الشباب.

وتمكن الحملات من "هشام .م.ح" 31 سنة عاطل مقيم بالأزبكية وبحوزته ربع كيلو حشيش ومبلغ 2200 جنيه، واعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات الاتجار، كما تم ضبط "أحمد.م.ع" 25 سنة عاطل مقيم باب الشعرية وبحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ مالى، واعترف أنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه وأن المبلغ المالى حصيلة الاتجار.

وتم ضبط "حسن .م.س" 43 سنة عاطل ومقيم بالسلام مسجل خطر سرقات وسبق اتهامه فى 19 قضية سرقة وبحوزته 170 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وسلاح أبيض، واعترف أنه كان يستعد لترويج على عملائه وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع، وأحالت المتهمين إلى النيابات لتولى التحقيق.

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مصر 365