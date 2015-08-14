مسلسل الدم فى جرائم الميراث.. سباك يتخلص من شقيقه وشاب ينهى حياة ابن خالته

حينما يغيب العقل ويسيطر الطمع والجشع على أصحاب القلوب الضعيفة، وحينما يكون المال هو محرك شهوات الإنسان ورغباته، تزداد الغشاوة على أعين الإخوة والأقربين، لينفرط بعدها عقد صلة الرحم ويبدأ الصراع، هكذا حال من اختلفوا على "الميراث" فتحولت القرابة والمحبة إلى عدواة وبغضاء، والوحدة والاعتصام إلى فرقة وانقسام، وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت مصر عدة جرائم بشعة كان الخلاف على الميراث هو محركها ودافع الجانى نحو جريمته.

ويرصد "اليوم السابع" تلك الوقائع التى حدثت فى عدة محافظات متفرقة من مصر..

سباك تخلص من شقيقه بطلق نارى بالجيزة

عقب وفاة والدهما وبعد انتهاء مراسم الدفن والعزاء، دخل "محمود.ح" 30 سنة ويعمل سباك، فى مشاجرة عنيفة مع شقيقه "محمد.ح" 40 سنة وذلك لخلافهم على الإرث الخاص بهما، لم يراع الشقيقان الأخوة ولم يثنيهم فقدان والدهما عن الدخول فى ذلك الصراع الذى تطور بينهم إلى حد أصبحت معه الجريمة قيد الوقوع، وبالفعل أحضر محمود الشقيق الأصغر سلاح نارى وانتظر أن يتخلص من اخيه الذى أعتقد أنه جنى على حقه فى ميراث والده، وفور عودة الشقيق الأكبر من العمل صوب محمود سلاح النارى تجاه شقيقه وأطلق النار عليه قائلاً: "اتشاهد على روحك قبل ما تموت" وأطلق النيران ليصيبه بطلقتين ناريتين فى الصدر والبطن ويزهق معهما روح أخيه، ويلقى هو فى السجن بعد أن تم القبض عليه منتظراً حكم القضاء.

موظف يقتل نجل شقيقه وأهل القرية يحرقون منزله بالشرقية

فى قرية ميت جابر بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نشبت مشاجرة عنيفة بين شقيقين حركتها شهوة المال الذى تركه والدهما أرث لهم، فحدثت نفس "عبد العال.م" 60 سنة موظف على قتل أخيه، فاخرج سلاح نارى وأطلق صوبه النيران إلا أن نجل أخيه والذى يعمل محامى فادى والده بنفسه فاستقر الطلق النارى فى صدره ليسقط قتيلاً ويصاب والده بشظايا الطلقات النارية وينقل إلى المستشفى متأثراً بجراحه.

هنا ثأر أهل القرية انتقاماً للشاب الذى لقى مصرعه فى ريعان شبابه على يد عمه، فتوجهوا بالعشرات إلى منزل الجانى "عبد العال.م" متجمهرين وأحرقوا النيران فيه، فهرولت زوجته وأبناؤه بالفرار بعد أن أتت النيران على كل ما فى المنزل، هنا تدخلت القوات الأمنية واستطاع السيطرة على الموقف، وتم القبض على المتهم وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه.

شاب يقتل ابن خالته وشقيق القتيل يشنقه أمام المارة بالبحيرة

فى محافظة البحيرة وتحديداً بقرية البريجات حدثت مشادة عنيفة بين كل من "سيف.ع"، "أحمد.ع" بسبب خلاف على الميراث مما ادى إلى مقتلهما، حيث أطلق الأول عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، على ابن خالته الثانى، ما أدى إلى مقتله فى الحال، وتمكن شقيق القتيل ويدعى محمود من الإمساك بابن خالته القاتل قبل هروبه، وقام بتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة بالقرية وخنقه أمام المارة، تدخل عقب الحادث كبار العائلات بالقرية لتهدئة الأوضاع بين الطرفين المتصارعة لعدم تجدد الصراع.