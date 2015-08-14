بالفيديو..نجل محمد حسان يهدى والده أنشودة بعنوان "فَعَلْتَ لِدِيْنَكَ"

أهدى أحمد محمد نجل الداعية محمد حسان أنشودة لوالده حملت عنوان "فَعَلْتَ لِدِيْنَكَ مَا تَسْتَطِيعُ" وشاركت حركة دافع عن العلماء أحمد حسان الأنشودة التى تقول كلماتها :"ملكت عَلَيَّنا عَنَانَ الأدب، وجُزْتُ بِدِينِك أسمى الرُّتَبْ، فَمَاذَا يَضِيرُ الدُّعَاةَ الهُدَاةَ، كَلامُ الرَّقِيعِ وَضيعِ النَّسَبْ، ومَا ذَا يَضِيرُ السَبْعَ الطّبَاقَ، ونُبَاحُ الكِلابِ و سُوءُ الأَدَبْ، َأَنْتَ السَّمَاءُ وأَنْتَ الضِّيَاءُ، وَقَاكَ الإِلَه الرَّدَى المُرْتَقَب وأَنْتَ الأَشَمُّ تُنَادِى الجَمِيعَ لِحُسْنِ الطّبَاعِ لِدَفْعِ الغَضَبْ أَخْلاقِ دِينِ الإِلَه الكَرِيمِ".

وتضيف كلمات الأنشودة: "ودِينِ النَّبِى العَلِى الحَسَبْ، رَبِيْتَ دُهُورَاً بِحِضْنِ الكِتَابِ، فَلَسْتَ بِاَهْلٍ لِشَتْمٍ وسَبّْ تَمَسَّكْ بِأَخْلاقِ دِينِ الإِلَهِ، فَاَنْتَ الفَتَى بَيْنَ كُلِّ النُّخَبْ رَصِيْنٌ حَلِيْمٌ قَوِى البَيَانِ، وتَهُزُّ المَنَابِرَ مِنْكَ الخُطَبْ، وتَأَلَّمْتَ دَهْرَاً لِأَمْرِ العِبَادِ، ومَالَكَ فِى مَطْمَعٍ مِنْ أَرَبْ، وحَاوَلْتَ جَهْدَكَ تُرْضِى الإِلَهَ، وبِإِصْلَاَحِ مَا شَوَّهَتْهُ الحِقَبْ.

كمان كلمات الأنشودة تقول: "تُكَرِّرُ عُودُوا لِدِينِ الرَّسُولِ فَفِيهِ الأَسَاةُ لِدَاءِ العَرَبْ، كَلَامُكَ ثَرُّ الفَوَائِدِ دَوْمَاً، وفِيهِ الخُشُوعُ وفِيهِ الطَّرَبْ، وفَدَعْكَ مِنَ الحَاقِدينَ عَلَيْكَ، فَحِقْدُ الحَقُودِ كَدَاءِ الجَرَبْ، وتَأَلَّقْ وأَبْدِعْ ونَاجِ، فَأَنْتَ فَعَلْتَ الصَوَابَ بِصَمْتِكَ، وآنَ الأَوانُ لِكَشْفِ الحُجُب".

- قبل ساعات من "ذكرى رابعة".. 4 مبادرات قبل الفض أفشلها الإخوان.. بدأت بمحاولات الهلباوى وماكين لتقليل أعداد المعتصمين لكن التنظيم صعد وهاجموا محمد حسان.. والزعفرانى: الشاطر رفض مبادرتى قبل الفض بأيام