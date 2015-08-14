بالفيديو..نجل محمد حسان يهدى والده أنشودة بعنوان "فَعَلْتَ لِدِيْنَكَ"

وتضيف كلمات الأنشودة: "ودِينِ النَّبِى العَلِى الحَسَبْ، رَبِيْتَ دُهُورَاً بِحِضْنِ الكِتَابِ، فَلَسْتَ بِاَهْلٍ لِشَتْمٍ وسَبّْ تَمَسَّكْ بِأَخْلاقِ دِينِ الإِلَهِ، فَاَنْتَ الفَتَى بَيْنَ كُلِّ النُّخَبْ رَصِيْنٌ حَلِيْمٌ قَوِى البَيَانِ، وتَهُزُّ المَنَابِرَ مِنْكَ الخُطَبْ، وتَأَلَّمْتَ دَهْرَاً لِأَمْرِ العِبَادِ، ومَالَكَ فِى مَطْمَعٍ مِنْ أَرَبْ، وحَاوَلْتَ جَهْدَكَ تُرْضِى الإِلَهَ، وبِإِصْلَاَحِ مَا شَوَّهَتْهُ الحِقَبْ.
كمان كلمات الأنشودة تقول: "تُكَرِّرُ عُودُوا لِدِينِ الرَّسُولِ فَفِيهِ الأَسَاةُ لِدَاءِ العَرَبْ، كَلَامُكَ ثَرُّ الفَوَائِدِ دَوْمَاً، وفِيهِ الخُشُوعُ وفِيهِ الطَّرَبْ، وفَدَعْكَ مِنَ الحَاقِدينَ عَلَيْكَ، فَحِقْدُ الحَقُودِ كَدَاءِ الجَرَبْ، وتَأَلَّقْ وأَبْدِعْ ونَاجِ، فَأَنْتَ فَعَلْتَ الصَوَابَ بِصَمْتِكَ، وآنَ الأَوانُ لِكَشْفِ الحُجُب".
- قبل ساعات من "ذكرى رابعة".. 4 مبادرات قبل الفض أفشلها الإخوان.. بدأت بمحاولات الهلباوى وماكين لتقليل أعداد المعتصمين لكن التنظيم صعد وهاجموا محمد حسان.. والزعفرانى: الشاطر رفض مبادرتى قبل الفض بأيام