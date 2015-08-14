التعليم: العام المقبل يحق للطالب اختيار معلميه والامتحان سيركز على الأفكار

أكد الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أنه بداية من العام المقبل يحق للتلميذ اختيار معلميه، لأن العام المقبل سيكون بنظام المحاضرات، موضحًا أنه سيكون هناك سجل سلوك لكل طالب بدءًا من العام الدراسى الجديد، و30% من امتحانات الثانوية ستركز على الأفكار.

وأضاف الرافعى، فى تصريحات تليفزيونية، أن برنامج علاج ضعف القراءة والكتابة سيستمر خلال فترة الدراسة، مشيرًا إلى أن البرنامج أعده خبراء بمنظمة اليونسكو، وسيكون من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الإعدادى.

وأوضح الرافعى، أن وزارة التربية والتعيلم تمتلك رؤية واستراتيجية واضحة وأهدافًا وبرنامجًا تنفيذيًا، قائلاً إن "الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدأت من عام 2014 وتنتهى عام 2030، وضعها خبراء على مستوى عالى، ولدينا برامج تنفيذية ضمن الخطة الاستراتيجية تستغرق 3 سنوات" .