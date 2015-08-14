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الجبهة المصرية تقر مرشحى الفردى وتبحث المشاورات مع"فى حب مصر" الإثنين

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الجبهة المصرية تقر مرشحى الفردى وتبحث المشاورات مع"فى حب مصر" الإثنين الجبهة المصرية تقر مرشحى الفردى وتبحث المشاورات مع"فى حب مصر" الإثنين
قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن المجلس الرئاسى للائتلاف يعقد اجتماعه الدورى ظهر الإثنين المقبل بمكتب المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وعضو المجلس الرئاسى للائتلاف.

وأضاف الشهابى لـ"اليوم السابع" أن المجلس الرئاسى للائتلاف يناقش خلال اجتماعه تطوارات المشاورات مع قائمة فى حب ضمن المساعى لتوحيد قائمة فى حب مصر مع ائتلاف الجبهة المصرية، خلال الانتخابات القادمة، علاوة على إقرار المرشحين الفردين للائتلاف.


>- "الجبهة المصرية" و"حب مصر" يجتمعان للاتفاق على الاندماج الأسبوع القادم

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