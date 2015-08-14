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محافظة الجيزة:لا نستطيع إلزام ملاك العقارات بتنفيذ قرار الترميم بـ"العافية"

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محافظة الجيزة:لا نستطيع إلزام ملاك العقارات بتنفيذ قرار الترميم بـ"العافية" محافظة الجيزة:لا نستطيع إلزام ملاك العقارات بتنفيذ قرار الترميم بـ"العافية"
قال الدكتور خالد زكريا، محافظ الجيزة، أن المحافظة ليست جهة إلزامية لأصحاب العقارات التى يصدر لها قرارات ترميم لتنفيذ تلك القرارات، مستطردا: "لا يمكنها جعل أصحاب العقارات القيام بالترميم بالعافية".

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن دور المحافظة ينحصر فى إصدار قرار الترميم فى حالة حاجة العقار له، وتقوم بإخطار صاحب العقار الذى فى الغالب يرفض ترميم العقار كما يرفض السكان معاونة صاحب العقار فى التكاليف.

وأشار المحافظ، أنه فى حالة ورود شكاوى من السكان برفض صاحب العقار تقوم المحافظة بتحرير محضر ضد صاحب العقار والذى يتحول إلى النيابة وينتهى دور المحافظة.

يذكر أن المحافظة واجهت أزمة خلال الأسبوعيين الماضيين بانهيار عقارين بالهرم وإمبابة كان قد صدر لهما قرارات ترميم ولم تنفذ.

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