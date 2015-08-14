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7 فوائد اجتماعية وصحية لممارسة طفلك للرياضة أهمها هتحل مشاكله

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7 فوائد اجتماعية وصحية لممارسة طفلك للرياضة أهمها هتحل مشاكله 7 فوائد اجتماعية وصحية لممارسة طفلك للرياضة أهمها هتحل مشاكله
ممارسة الرياضة تعد من أهم العادات التى يجب الحرص عليها فى جميع المراحل العمرية المختلقة، وتشكل ممارسة الرياضة أهمية خاصة للأطفال تتجاوز الدور الذى تمثله لكبار السن.

يؤكد أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن ممارسة الطفل للرياضة بصورة منتظمة تعد من الأمور المهمة والتى تلعب دورًا أساسيًا فى تنشئة الطفل الصحية والاجتماعية.

وأهم الفوائد التى يحصل عليها الطفل من ممارسة الرياضة بصورة منتظمة يلخصها "سالم" فى النقاط التالية وهى:
>- تساعد على بناء عضلات الجسم لدى الطفل بصورة صحية وسليمة.
>- تقى الطفل من التعرض للسمنة وزيادة الوزن.
>- تساعد على تنمية مهارات الطفل الاجتماعية .
>- تحسن سلوكيات الطفل وخاصة المتعلقة بالأنانية وحب الذات وهو ما تحققه بصورة خاصة الألعاب الجماعية.
>- تشجع الطفل فى التركيز على أهداف محددة بحياته والسعى لتحقيقها.
>- تساهم فى توعية الطفل بأهمية الوقت وتنظيمه.
>- ترفع من معدل الذكاء والتركيز لدى الاطفال .

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مصر 365