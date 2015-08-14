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9 فوائد لزيت الزيتون أهمها ملعقة على الريق تحميك من السكر والجلطات

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9 فوائد لزيت الزيتون أهمها ملعقة على الريق تحميك من السكر والجلطات 9 فوائد لزيت الزيتون أهمها ملعقة على الريق تحميك من السكر والجلطات
الزيتون من أهم الشجيرات التى تم ذكرها فى القرآن الكريم وتتميز بالعديد من الفوائد وخاصة بعد عصرها وتحويلها لزيت.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن زيت الزيتون له العديد من الفوائد المهمة لصحة الإنسان، ومنها:
>1- أثبتت العديد من الدراسات أهميته، وينصح بتناول ملعقة منه على الريق، فهذا يحد من الإصابة بالعديد من الأمراض وأهمها الكولسترول وتنظيم نسبة السكر فى الدم.
>2- يساهم فى تنشيط خلايا المخ، ولأن تناوله يحد من الإصابة بالزهايمر.
>3- يخلص من دهون الجسم، وستحظى بجسم رشيق.
>4- فى حالة إصابتك بالجلطات ونسبة تجلط الدم مرتفعة ينصح بتناول زيت الزيتون لأنه يمنع تجلط الدم والدهون ويجد من الإصابة بالجلطات.
>5- يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة التى يحتاجها الجسم، ولذلك فهو يقوى الجهاز المناعى للجسم، ويقلل من فرص الإصابة بالسرطان.
>6- لمن يعانى من النحافة، يمكنك تناول زيت الزيتون.
>7- يحد من الإصابة بالإمساك.
>8- يعد مقويًا جيدًا للذاكرة.
>9- يمكنك استخدامه كواقٍ من أشعة الشمس الضارة.

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