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كوفى ساخراً من مشاركة لاعب الجونة الصغير: عبدالله ابنى لازم يأخذ الفرصة

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سخر محمد كوفى، لاعب نادى الزمالك والمنتخب البوركينى لكرة القدم، من مشاركة اللاعب زياد الصحيفى صاحب الـ 13 عاما، فى مباراة الجونة والأهلى فى كأس ، كأصغر لاعب فى تاريخ البطولة، حيث نشر كوفى صورة له مع ابنه الصغير عبدالله، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "عبدالله لابد أن يأخذ الفرصة هو الآخر".

يشار إلى أن زياد الصحيفى لاعب الجونة، شارك فى مباراة الأهلى بكأس مصر، فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء، ويعتبر زياد نجل أحمد الصحيفى المشرف العام على الفريق الساحلى، أصغر لاعب شارك فى البطولات المحلية على مستوى الكرة المصرية.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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