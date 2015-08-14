دفاع الإخوان يطعن على حكم إعدام مرسى فى قضية الهروب من وادى النطرون

أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان، أن هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات الجماعة انتهت من إعداد مذكر الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام لمرسى ومرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة سعد الكتاتنى ومحيى حامد وعصام العريان ورشاد البيومى فى قضية اقتحام السجون المصرية والإعدام لآخرين غيابياً، بينهم يوسف القرضاوى وصلاح عبد المقصود وفلسطينيين من عناصر حماس وآخرين فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون.

وأوضح محامى جماعة الإخوان، أن هيئة الدفاع ستتقدم غدا السبت إلى محكمة النقض بمذكرات الطعن على الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة فى قضية الهروب من وادى النطرون، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للطعن على الأحكام.

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