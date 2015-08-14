ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس سوهاج لـ7 وفيات بينهم طفل و42 مصابا

أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والذى انتقل إلى موقع انقلاب أتوبيس ركاب على طريق سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكيلو 65 ارتفاع عدد الوفيات فى الحادث إلى 7 ضحايا بينهم طفل صغير تم نقله لمستشفيات أسيوط ونقل المصابين الـ42 لمستشفيات أسيوط وسوهاج .

وأوضح مدير الأمن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأتوبيس قادم من محافظة سوهاج فى اتجاه القاهرة ومعظم ركابه من مدينة البلينا جنوب المحافظة، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو استخراج تصاريح الدفن للمتوفين وسرعة التواصل مع أهليتهم وأهلية المصابين، وهناك بعض الحالات إصاباتها سطحية ويصرح لها بالخروج.

وأشار أنه تم التنسيق مع محافظة سوهاج لسرعة إرسال اللوادر لرفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عليه والتأكد سهولة الحركة على الطريق.

وقال مدير أمن سوهاج أن أحد شهود العيان أوضح أن سبب الحادث هو قيام أحد سيارات النقل الثقيل بالإحتكاك بالأتوبيس على الطريق الأمر الذى أدى إلى انقلابه .

- مصرع 3 وإصابة 46 فى انقلاب أتوبيس ركاب على طريق سوهاج - البحر الأحمر