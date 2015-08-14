أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس سوهاج لـ7 وفيات بينهم طفل و42 مصابا

Google+ Print
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس سوهاج لـ7 وفيات بينهم طفل و42 مصابا ارتفاع عدد ضحايا انقلاب أتوبيس سوهاج لـ7 وفيات بينهم طفل و42 مصابا
أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والذى انتقل إلى موقع انقلاب أتوبيس ركاب على طريق سوهاج البحر الأحمر عند علامة الكيلو 65 ارتفاع عدد الوفيات فى الحادث إلى 7 ضحايا بينهم طفل صغير تم نقله لمستشفيات أسيوط ونقل المصابين الـ42 لمستشفيات أسيوط وسوهاج .

وأوضح مدير الأمن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأتوبيس قادم من محافظة سوهاج فى اتجاه القاهرة ومعظم ركابه من مدينة البلينا جنوب المحافظة، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة نحو استخراج تصاريح الدفن للمتوفين وسرعة التواصل مع أهليتهم وأهلية المصابين، وهناك بعض الحالات إصاباتها سطحية ويصرح لها بالخروج.

وأشار أنه تم التنسيق مع محافظة سوهاج لسرعة إرسال اللوادر لرفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عليه والتأكد سهولة الحركة على الطريق.

وقال مدير أمن سوهاج أن أحد شهود العيان أوضح أن سبب الحادث هو قيام أحد سيارات النقل الثقيل بالإحتكاك بالأتوبيس على الطريق الأمر الذى أدى إلى انقلابه .

- مصرع 3 وإصابة 46 فى انقلاب أتوبيس ركاب على طريق سوهاج - البحر الأحمر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365