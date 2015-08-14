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مستثمرون يوقعون اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء نهاية أغسطس

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مستثمرون يوقعون اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء نهاية أغسطس مستثمرون يوقعون اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء نهاية أغسطس
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين المستثمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء نهاية الشهر الجارى بعد الانتهاء من تعديل بعض بنودها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عرض مسودة اتفاقية شراء الطاقة على ممثلى جهات التمويل ومناقشتها وتعديلها، لافتاً إلى أن الاستشارى الذى يضع الاتفاقية أخذ فى الاعتبار ملاحظات المستثمرين وجهات التمويل لضمان حقوقهم المالية.

وأوضح المصدر، أن اتفاقية شراء الطاقة يتم توقيعها بين المستثمرين ووزارة الكهرباء، وهى بمثابة إلزام للدولة بشراء الطاقة المولدة من محطات الشمس والرياح من المستثمر، موضحاً أن جهات التمويل تطلع على الاتفاقية التى سيتم توقيعها لدراسة الضمانات المقدمة من الدولة للمستثمر لضمان استمرار مشروعه.

وتتضمن اتفاقية شراء الطاقة الإطار التنظيمى لمحطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بمشاركة القطاع الخاص، ووقت السداد والأماكن المخصصة لإنشائها ومعامل القدرة الإنتاجية.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع 56 مذكرة تفاهم حتى الآن لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية وتم تسليم المستثمرين الأراضى بمناطق كوم أمبو "ببيان" والزعفرانة وخليج السويس.

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