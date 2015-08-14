التربية والتعليم تحصر مراكز الدروس الخصوصية المخالفة تمهيدا لإغلاقها

أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تمتلك رؤية إستراتيجية واضحة وأهداف وبرنامج تنفيذية، معترضا على ما يروجه الخبراء والمدرسين أن الوزارة تعمل دون رؤية أو استراتيجية، مشيرا إلى أنه بداية من العام المقبل يحق للتلميذ اختيار معلميه لأن الدراسة ستكون بنظام المحاضرات.

وكشف الدكتور محب الرافعى، أن مناهج العام المقبل لم يتم وضعها حتى الآن رغم بدء الدروس الخصوصية، مشددا أن الوزارة حصرت جميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة وإرسلتها للمحافظين لإغلاقها، وذلك من ضمن خطة مواجهة وتقنين الدروس الخصوصية لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف الرافعى أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدأت من عام 2014 وتنتهى عام 2030، موضحا أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم وضعها خبراء على مستوى عالى وتم إجراء حوار مجتمعى عليها قبل الانتهاء منها، منوها أن هناك برامج تنفيذية ضمن الخطة الاستراتيجية تستغرق 3 سنوات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن برنامج علاج ضعف القراءة والكتابة سيستمر خلال فترة الدراسة، لاسيما أن البرنامج أعده خبراء بمنظمة اليونسكو، وسيكون من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الإعدادى.

وقال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك سجل سلوك لكل طالب بدءا من العام الدراسى الجديد، فيما سيتم التركيز على وضع 30 % من امتحانات الثانوية العامة على الأفكار وليس الحفظ.