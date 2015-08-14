أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التربية والتعليم تحصر مراكز الدروس الخصوصية المخالفة تمهيدا لإغلاقها

Google+ Print
التربية والتعليم تحصر مراكز الدروس الخصوصية المخالفة تمهيدا لإغلاقها التربية والتعليم تحصر مراكز الدروس الخصوصية المخالفة تمهيدا لإغلاقها
أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تمتلك رؤية إستراتيجية واضحة وأهداف وبرنامج تنفيذية، معترضا على ما يروجه الخبراء والمدرسين أن الوزارة تعمل دون رؤية أو استراتيجية، مشيرا إلى أنه بداية من العام المقبل يحق للتلميذ اختيار معلميه لأن الدراسة ستكون بنظام المحاضرات.

وكشف الدكتور محب الرافعى، أن مناهج العام المقبل لم يتم وضعها حتى الآن رغم بدء الدروس الخصوصية، مشددا أن الوزارة حصرت جميع مراكز الدروس الخصوصية المخالفة وإرسلتها للمحافظين لإغلاقها، وذلك من ضمن خطة مواجهة وتقنين الدروس الخصوصية لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف الرافعى أثناء حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس" أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم بدأت من عام 2014 وتنتهى عام 2030، موضحا أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم وضعها خبراء على مستوى عالى وتم إجراء حوار مجتمعى عليها قبل الانتهاء منها، منوها أن هناك برامج تنفيذية ضمن الخطة الاستراتيجية تستغرق 3 سنوات.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن برنامج علاج ضعف القراءة والكتابة سيستمر خلال فترة الدراسة، لاسيما أن البرنامج أعده خبراء بمنظمة اليونسكو، وسيكون من المرحلة الابتدائية حتى الصف الثالث الإعدادى.

وقال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إنه سيكون هناك سجل سلوك لكل طالب بدءا من العام الدراسى الجديد، فيما سيتم التركيز على وضع 30 % من امتحانات الثانوية العامة على الأفكار وليس الحفظ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365