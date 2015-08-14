النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى فى حريق محول كهرباء وسيارة بالنزهة

استعجلت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، تقرير المعمل الجنائى الخاص بمعاينة الحريق الذى نشب فى سيارة ومحول كهرباء داخل جراج للسيارات بمنطقة النزهة لمعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء جمال حلاوة، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران أسفل عقار سكنى بالنزهة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق وتبين اشتعال النيران بمولد كهرباء وسيارة بداخل جراج سيارات أسفل العقار نتيجة لماس كهربائى، وتم تحرير محضر بالواقعة.