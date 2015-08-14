بيكيه يهين المدريديين خلال احتفاله بكأس السوبر الأوروبي

(إفي): تمادى قلب دفاع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه في فرحته بالفوز بكأس السوبر الأوروبي الثلاثاء على حساب سيفيليا (5-4) في المباراة التي أقيمت في تبليسي، حيث وجه ألفاظا نابية لأبناء العاصمة المدريدية، وذلك وفقا لمقطع مصور نشرته قناة (ميجا) اليوم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتذكر فيها بيكيه غريمه الأزلي ففي احتفالاته بالثلاثية الأولى التي يحققها مع النادي الكتالوني في 2009، دعا جماهير البرسا للاحتفال في الكامب نو، قائلا "اقفز اقفز اقفز، مدريدي من لا يقفز".

كما خطف بيكيه الأضواء في الكلاسيكو الذي أقيم في نوفمبر 2010 وانتهى لصالح البرسا بخماسية نظيفة، حيث رفع بيكيه يده اليمنى مشيرا بأصابعه الخمسة في اشارة إلى نتيجة المباراة.

وفي نفس الموسم، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين في الدور الثاني، حسم البرسا لقب الليجا حسابيا بتعادله أمام الريال بهدف لكل منهما في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل النادي الملكي.

وقال بيكيه، وفقا لوسائل إعلام متخصصة:"بفارق ثماني نقاط، أيها الإسبان فزنا بالدوري الخاص بكم، الان سنفوز عليكم في كأس ملككم"، وهي التصريحات التي نفاها قلب الدفاع.

وفي الموسم التالي، تحديدا في أغسطس 2011 وبعد مباراة إياب كأس السوبر الإسباني

والتي أقيمت على ملعب كامب نو وانتهت لصالح البرسا (3-2)، وجه اللاعب انتقادات شديدة للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الريال وقتها بعد أن وضع اصبعه في عين الراحل تيتو فيلانوفا الذي كان يتولى آنذاك منصب المدرب المساعد لبيب جوارديولا.

وأوضح "إن مورينيو يدمر كرة القدم الإسبانية، وبعدها يتهمون الكتالونيين، ولكن أعتقد أن الريال يتحمل المسئولية".

وبعد خسارة البرسا أمام الريال بهدفين لواحد على ملعب سانتياجو برنابيو موسم 2012-2013 أشار بيكيه بيديه وكأنهما مكبلتين، بعد أن امتنع الحكم بيريز لاسا عن احتساب ركلة جزاء مستحقة لأدريانو، على حساب سيرخيو راموس.

وخلال الاحتفال بالثلاثية الثانية للبرسا في كامب نو يونيو الماضي، أكد اللاعب في كلمته "شكرا لـ(المغني الكولومبي)كيفين رولدان، معك بدأ كل شيء".

ويشير بيكيه بهذا إلى الصور التي ظهر فيها المغني الكولومبي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد من لاعبي الفريق الملكي خلال احتفال (صاروخ ماديرا) بعيد ميلاده، بعد الهزيمة التي مني بها الريال أمام أتلتيكو مدريد (4-0) في فيسنتي كالديرون.