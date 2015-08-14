وزير الخارجية الروسى يلتقى زعماء المعارضة السورية بموسكو

التقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع ممثلى المعارضة السورية فى موسكو مساء الخميس فى إطار الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسى للصراع المستمر منذ أربع سنوات.

وأعرب لافروف عقب الاجتماع عن أمله ان يساعد ذلك فى التحرك نحو التوصل لتسوية سياسية على أساس بيان جنيف المدعوم دوليا، والذى يدعو إلى إنشاء هيئة الحكم الانتقالى المتفق عليها.

وأضاف "نحن مهتمون بصدق فى مساعدة توحد جميع السوريين حول مهمة الحفاظ على بلادهم، وضمان الاستقرار فى الجمهورية العربية السورية، وعدم تحويلها إلى بؤرة للإرهاب وغيرها من التهديدات"، حسبما نقلت وكالة " ايتار- تاس" الروسية للأنباء.