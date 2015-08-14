عشان ميجلكش أنيميا كل كبدة واديها عصير برتقال

يتبع الكثيرون العديد من العادات الغذائية الخاطئة التى تتسبب فى عدم امتصاص الحديد فى الجسم، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بنقص المناعة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى، استشارى السمنة والنحافة، أن كرات الدم هى المسئولة عن توصيل الأكسجين للجسم، وعند تكسير الحديد فى الدم فهذا يتسبب فى حدوث عدة مشاكل للجسم، ومنها الإصابة بالأنيميا التى تعد أكثر انتشارًا بين الأشخاص.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن هناك عدة عادات خاطئة تتسبب فى الإصابة بالأنيميا أو تكسير الحديد داخل الجسم ومنها:

>1- تناول الشاى بعد الطعام مباشرة.

>2- تناول البروتينات مع النشويات.

>3- عدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سى والحديد.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة، أنه ينصح عند تناول الأطعمة الغنية بنسبة عالية من الحديد كالكبد أو السبانخ أو البنجر أو اللحوم الحمراء، عليك تناول الفواكه الغنية بفيتامين سى كالبرتقال أو الفراولة، لأن هذا يساهم فى زيادة امتصاص الحديد بشكل سريع فى الجسم.