علشان تستفيد من الطعام.. متشربش شاى بعد الأكل وحط عليه نص ليمونة

الشاى الأحمر من أهم النباتات التى تتميز بطعمها المميز ولونها المثير، وعشق الكثيرين له وخاصة نحن المصريون حيث يعتاد أغلبنا على تناول الشاى وخاصة بعد الوجبات وهو ما يعد من أهم وأكثر العادات الخاطئة التى تضر بالصحة.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول كوب من الشاى الأحمر بعد الطعام يتسبب فى إصابتك بالأنيميا وذلك يرجع إلى تكسير الحديد فى الجسم.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن الشاى يحتوى على مادة تدعى "التانين"، وتتسبب فى منع امتصاص الحديد من المعدة، ولهذا يتسبب ذلك فى منع الاستفادة من الطعام الذى يقوم الشخص بتناوله.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية د. ريهام، أنه للاستفادة من فوائد الطعام عليك إضافة عصير نصف ليمونة على كوب الشاى، أو التقليل من شرب الشاى بعد الطعام وتناوله بعد مرور ساعتين من تناولك للطعام حتى يحصل الجسم على الحديد الذى يحتاجه.