صحافة المواطن: المقاهى المخالفة تغلق شارع الجهاد بمحافظة سوهاج

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، صورا لانتشار المقاهى المخالفة عبر رص الكراسى بمنتصف الشوارع الرئيسية بشارع الجهاد بمنطقة الهلال التابعة لمحافظة سوهاج.

وكشف الصور انتشار المقاعد وسط الشوارع وإصدار ضجيج من الأصوات الصاخبة بين سكان المنطقة، مطالبا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة العمل على إزالتها لرفع الضرر عن المواطنين المقيمين بالمنطقة.

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