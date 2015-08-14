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حملة تفتيش من مديرية الصحة والبيئة لمتابعة مصانع الأغذية بالعاشر

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حملة تفتيش من مديرية الصحة والبيئة لمتابعة مصانع الأغذية بالعاشر حملة تفتيش من مديرية الصحة والبيئة لمتابعة مصانع الأغذية بالعاشر
شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان حملة مفاجأة من مديرية الصحة والبيئة بمحافظة الشرقية وإدارة السلامة والصحة المهنية بالعاشر من رمضان، لإعادة التفتيش على مصانع الأغذية التى أصدر الدكتور أيمن رضا، محافظ الشرقية، قرارات بالإغلاق الإدارى لها ومعرفة ما أن وفقت أوضاعها أم لا.

وبدأ خط سير الحملة بالتفتيش على شركة المصرية للألبان فيفا وأبدت اللجنة تحفظها على عدم تجديد الترخيص الخاص بالشركة، فيما أشادت اللجنة عقب تفقدها كافة أقسام الشركة الخاصة بالإنتاج التام والمخازن وثلاجات التخزين، وأن الشركة أصلحت الحفر الخاصة بالأرضيات وتوفيق كل أوضاعها.

ثم انتقلت الحملة بعد ذلك إلى شركة حلال إيجيبت، والتى كان قرار الإغلاق لها نتيجة بعض المخالفات بوجود صدأ فى الاستاندات وعدم النظافة وحفر الصرف داخل صالات الإنتاج، والتى حوت حشرات وصراصير، فوجدت اللجنة أن الشركة وفقت أوضاعها بنسبة 70% حيث دهنت الاستاندات وتحسن فى مستوى النظافة بصالات الإنتاج وإصلاح اأورضيات فيها بقيت أسقف صالات الإنتاج بها دهانات مقشرة، ثم انتقلت اللجنة إلى مصنع أمجاد للحوم ووجدت اللجنة أن الشركة تلافت المخالفات كافة.

وفى نهاية الحملة ذهبت اللجنة إلى مصنع " العدنان" للصناعة والتجارة والتى فوجئت اللجنة بتدنى مستوى النظافة داخل الشركة وبقاء جميع المخالفات السابقة، وحررت اللجنة محضرا بالواقعة ومحضر انتقال ومعاينة على الطبيعة لرفعة إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة الشركات.

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مصر 365