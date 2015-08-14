مصدر أمنى بالقليوبية: جار ملاحقة المتهمين بقتل ضابط بالرصاص فى كفر شكر

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن المباحث تكثف جهودها لضبط المتهمين بإطلاق الرصاص بطريقة عشوائية على ضابط شرطة وأشقائه وأبناء عمومته بقرية الحاج عيسى مركز كفرشكر، مما أسفر عن مصرع الضابط متأثرا بإصابته بطلق نارى.

وقال المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المعاينة والتحريات الأولية فى الحادث أشارت إلى أن مجموعة من المسجلين خطر والبلطجية كانوا يستقلون سيارة مسروقة ودراجة بخارية أثناء مرورهم بأحد شوارع القرية، حيث تصادف قيام أسرة المجنى عليه بدعوة أقاربهم لمأدبة عشاء ووقوف عدد من السيارات الخاصة بهم بالشارع وعندما حاول الجناة المرور خرج عدد من أصحاب السيارات لنقلها وإفساح الطريق فظن المتهمون أنهم يحاولون الإمساك بهم فأطلقوا وابلا من الرصاص بشكل عشوائى مما أدى إلى مصرع الملازم أول محمد جاد الضابط بمديرية أمن الإسماعيلية وإصابة شقيقه، فيما فر الجناة هاربين تاركين سلاح آلى ودراجة بخارية، وجار ملاحقة الجناة وتحديد خط سيرهم حيث تم الدفع بتشكيلات من الشرطة والجيش لمطاردة الجناة والقبض عليهم.