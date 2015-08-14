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بالصور: يوم برفقة عاصي الحلاني في مزرعته

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بالصور: يوم برفقة عاصي الحلاني في مزرعته بالصور: يوم برفقة عاصي الحلاني في مزرعته

الخميس 13-08-2015 16:33

أمضت أسرة فريق برنامج "ذي فويس"، يوماً في مزرعة عضو لجنة التحكيم عاصي الحلاني في منطقة البقاع اللبنانية لتصوير فقرة ترويجية للموسم الجديد من البرنامج الذي تعرضه قناة MBC.

وكان عاصي كعادته مضيافاً في مزرعته البقاعية، حيث استقبل فريق العمل الذي قارب عدده المئة شخص من ضمنهم فريق عمل برنامج "اي تي بالعربي" والمشتركين في برنامج "ذا فويس" الجدد، وأقام لهم مأدبة غداء عامرة من المائدة اللبنانية تلت الفطور الصباحي لدى وصول فريق العمل باكراً إلى مزرعة الحلاني. وكان ابنه الوليد حاضراً إلى جانب والده عاصي في استقبال الضيوف وفريق التصوير.

وكانت جولة في مزرعة عاصي الحلاني التي تضم اسطبلات للخيول الأصيلة وحدائق غناء وجلسات عربية هي المفضلة لدى عاصي الحلاني في أوقات الراحة. فكيف كان هذا النهار الحافل في مزرعة عاصي الحلاني؟ شاهدوا الصور التي عكست أجواء الضيافة وروح الكرم لدى النجم اللبناني.

 

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