بالفيديو عادل إمام: "ما ينفعش ندفن نور وثاني يوم نفرح بزفاف ابني"

أكد الفنان القدير عادل إمام أثناء تواجده في جنازة صديقه الفنان الراحل نور الشريف والتي أقيمت ظهر أمس في مسجد الشرطة، إنه قام بتأجيل حفل زفاف نجله محمد، وأوضح سبب تأجيله بالقول: "ما ينفعش ندفن نور النهاردة وتاني يوم نفرح ونهيص ما يجيش لنا قلب نعمل كدة".

وأضاف إمام أن رحيل نور جاء مفاجئاً، وأنهى كلامه قائلاً: "نور الشريف كان صديق عمري، وهو فنان مصر الكبير".

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