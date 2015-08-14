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الكشف عن غلاف ألبوم نوال الزغبي الجديد

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الكشف عن غلاف ألبوم نوال الزغبي الجديد الكشف عن غلاف ألبوم نوال الزغبي الجديد

الجمعة 14-08-2015 00:46

طرحت الفنانة نوال الزغبي، غلاف ألبومها الجديد، على موقعيّ "إنستغرام "و"تويتر"، والذي عادت من خلاله إلى الساحة الفنية بعد غياب، حيث إكتفت في الفترة الماضية بطرح أغنيات مستقلة "سنغل".

نوال علقت على الصورة قائلةً: "أجمل لحظة هي لحظة مشاركتي غلاف ألبومي الجديد مع جمهوري الحبيب".

الألبوم من إنتاج شركة "مزيكا" و يحمل عنوان "مش مسامحة"، وكان من المفترض أن يكون عنوانه "يا جدع" ولكن يبدو أن نوال فضلت العنوان الأول على الثاني.

وما يميز غلاف الألبوم، الرقيّ والفخامة اللذان إعتمدتهما نوال في إطلالتها، حيث إختارت فستاناً طويلاً عاري الظهر، وفضلت أن تكون الصورة ملتقطة من الخلف، لسببين: الأول لإبراز جمال الفستان والثاني للتركيز على عنصر المفاجأة التي تعتمده نوال للتسويق لجديدها.

 

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